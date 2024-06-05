CANTA vivaceリング ルーク篁 ライデン湯澤 MASAKI 聖飢魔II ...

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商品詳細
CANTAファンクラブvivace4周年記念に会員ホームページで限定販売されたシルバーリングです。購入後、サイズが合わず結局一度も使わないまま仕舞い込んでいました。サイズは17号です。外箱に薄い擦り傷がありますが、中箱は綺麗な状態です。#CANTA#聖飢魔II
http://narcologia.ru/goods/injure760067.html
http://narcologia.ru/goods/freezer336598.html
http://narcologia.ru/goods/encourage258672.html
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