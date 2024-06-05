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CANTA vivaceリング ルーク篁 ライデン湯澤 MASAKI 聖飢魔II
商品番号 L22985230749
商品名

CANTA vivaceリング ルーク篁 ライデン湯澤 MASAKI 聖飢魔II
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CANTAファンクラブvivace4周年記念に会員ホームページで限定販売されたシルバーリングです。購入後、サイズが合わず結局一度も使わないまま仕舞い込んでいました。サイズは17号です。外箱に薄い擦り傷がありますが、中箱は綺麗な状態です。#CANTA#聖飢魔II
http://narcologia.ru/goods/injure760067.html
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CANTA（ルーク篁、MASAKI、雷電湯澤）動画コメント

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