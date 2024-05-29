PlayStation PS Vita PCH-2000 本体　アクアブルー

PSVitaPCH-2000本体(アクアブルー)と付属品➕3点おまけソフト付きのセット価格です。メーカー生産終了品になります。即購入⭕️⭐️動作確認済み⭐️初期化済み⭐️その他同時購入でお値引き交渉も致します。 ▶︎製品紹介「PlayStation®Vita（PCH-2000シリーズ）Wi-Fiモデルアクア・ブルーPCH-2000ZA23」ソニー・インタラクティブエンタテインメント希望小売価格:20,878円▶︎セット内容・PSVitaPCH-2000本体アクア・ブルー・メモリーカード8GB・専用ケース・充電ACアダプター(正規品)▶︎おまけソフト「TheWalkingDead」スクウェア・エニックス定価:5,378円「太鼓の達人Vバージョン」バンダイナムコエンターテインメント定価:5,690円「PHANTASYSTARNOVA」トライエース定価:5,980円▶︎状態動作：充電、起動、各入力操作良好外観：表面画面黒枠内、及び裏面にかすり傷あり。本体ゲーム使用中支障が出ないきれいな状態。外観は主観評価となりますので、詳細は画像にてご確認下さい。動作確認済みではありますが、あくまで年代物の中古ゲーム機のため、すべての動作や継続した安定動作を保証出来るものではありません。▶︎発送方法簡易清掃と除菌をした上で、梱包材で保護しゆうゆうメルカリ便にて匿名発送致します。購入日の翌日配送予定です。▶︎キャンセル・返品について購入後のキャンセルはお受け致しません。すり替え防止の為、返品、交換もお受け出来ません。万が一使用不可など致命的な不具合があった場合に限り、元払いにて返送頂き、状態を確認した上でキャンセル対応致します。▶︎注意事項正常動作品ではありますが、個人保管の中古品になりますので、店舗のようなサポートや、新品のような保証は出来ませんので、ご了承頂ける方のみご購入下さい。#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#GAME#PSVita#PS_Vita#本体#正規#純正#付属#セット#保護#フィルム#メモリーカード#SDカード#太鼓の達人Vバージョン#ウォーキングデッド#ファンタシースターノヴァ



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