三味線 中棹 紅木 金細 綾杉

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商品 :三味線一式種類 :中棹 民謡サイズ 地唄も可・胴 :一分五厘大胴（子持綾杉彫花梨）・糸巻き :黒壇素六・棹 :びっしりではありませんが、全体にトチ、沈みトチが見られます。・両面犬皮は多少の汚れはありますが、比較的良い状態です。・地唄用の糸巻きを専門店で調整してもらいましたので、一緒にお付けします。地唄演奏も可です。・バチ:民謡撥こちらの三味線一式は昨年こちらのサイトで購入したものです。新たに地唄用の三味線を購入した為出品しました。上記商品内容も前のオーナー様から聞いているものです。サイズ等ご不明な点がありましたらお問い合わせください。本件あくまでも個人出品の中古品となります。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。