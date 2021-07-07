【新品未開封】Switch本体　有機EL　JCネオンブルー/ネオンレッド

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商品の説明「Switch本体有機ELJCネオン」◾️型番：HEG-S-KABAA◾️カラー：ネオンブルー/ネオンレッド◾️状態：未開封◾️購入日：2023年9月24日【セット内容】NintendoSwitch(有機ELモデル)本体×1台NintendoSwitchドック×1個Joy-Con(L)/(R)各1個Joy-Conストラップ×2個Joy-Conグリップ×1個ハイスピードHDMIケーブル×1本NintendoSwitchACアダプター×1個セーフティガイド×1枚注意すり替え防止の為、返品交換はお受け出来ません。コストコにてiPhone15購入時にセット売りされていたものです。既に1台所持していたので、出品することにしました。#任天堂#Nintendo#NintendoSwitch#任天堂#Nintendo#有機EL#ゲーム#その他#ゲーム機本体#Other