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【新品未開封】Switch本体　有機EL　JCネオンブルー/ネオンレッド
商品番号 H86013471066
商品名

【新品未開封】Switch本体　有機EL　JCネオンブルー/ネオンレッド
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の説明「Switch本体有機ELJCネオン」◾️型番：HEG-S-KABAA◾️カラー：ネオンブルー/ネオンレッド◾️状態：未開封◾️購入日：2023年9月24日【セット内容】NintendoSwitch(有機ELモデル)本体×1台NintendoSwitchドック×1個Joy-Con(L)/(R)各1個Joy-Conストラップ×2個Joy-Conグリップ×1個ハイスピードHDMIケーブル×1本NintendoSwitchACアダプター×1個セーフティガイド×1枚注意すり替え防止の為、返品交換はお受け出来ません。コストコにてiPhone15購入時にセット売りされていたものです。既に1台所持していたので、出品することにしました。#任天堂#Nintendo#NintendoSwitch#任天堂#Nintendo#有機EL#ゲーム#その他#ゲーム機本体#Other
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