【初版】サラ・ブックス「刑事コロンボ」死者のメッセージ

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商品詳細
刑事コロンボ35「死者のメッセージ」W・リンク/R・レビンソン笹村光史訳二見書房定価:590円昭和53年12月25日【初版発行】古い本です。経年のヤケがあります。中古品、自宅保管、素人検品の商品です。見落としがあるかもしれません。ご理解のある方お願いします。#W・リンク#R・レビンソン#笹村光史#本#日本文学／小説・物語
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