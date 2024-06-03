中央大学 総合政策学部 2014〜1997 赤本 教学社

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商品詳細
「中央大学総合政策学部一般入試2014年版」教学社編集部定価:￥1900#教学社編集部#本#社会／教育・学習貴重品。人気大学セット。バラ売り不可。連続掲載。抜け年度なし。総合政策学部、設立初年度まで遡れます。これ以上、過去問はございませんので、過去問対策はバッチリです。書き込みなし。(見落としご容赦ください。中古本として、ご理解、御了承いただける方のみ、購入宜しくお願い致します。)早いもの勝ちです！ご相談いただければ、すぐに発送可能です！駿台、河合塾、代ゼミ、東進、Z会などの大手予備校にも赤本や青本は置いてありますが、自分の手元にある方が、安心、便利だと思います。一部、側面、学校名、など印字、シールあり。
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