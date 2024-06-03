

精神の現象学 下 (ヘーゲル全集 5)



ヘーゲル全集5 精神の現象学 金子 武蔵(翻訳) - 岩波書店 | 版元ドットコム



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ヘーゲル全集5⭐️精神の現象学〈下〉 金子武蔵訳 岩波書店-



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ヘーゲル全集5「精神の現象学(下)」ヘーゲル/金子武蔵定価:-岩波書店1982年 第5刷品切れ現代思想に多大な影響を及ぼした、ヘーゲルの代表作。個々の箇所に即した個別註、段落全体の思考行程をたどる総註、基本概念の解説を付した索引を充実させることにより、「ヘーゲル哲学の生誕地」とも呼ばれるこの重要著作の確かな読解を可能にする。多年の研究を凝縮した本書は、ヘーゲルを理解するうえで欠くことができない。＊函付き。帯なし。函にやや傷みあり。本体は比較的綺麗です。#ヘーゲル#金子武蔵#樫山欽四郎#マルクス