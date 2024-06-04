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動作OK New ニンテンドー 3DS ホワイト 迷彩着せ替えパネル
商品番号 F47454263968
商品名

動作OK New ニンテンドー 3DS ホワイト 迷彩着せ替えパネル
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当商品に興味を持っていただきありがとうございますm(__)mタバコ、ペット無しの暗所保管です。■商品説明■【メーカー・型番】Newニンテンドー3DSホワイト着せ替えパネルに取り替え済（Nintendoオフィシャル迷彩パネル）【付属品】本体タッチペンSDカードACアダプター【【商品状態】・外観使用に伴うスレ傷有ります。出品画像を確認の上ご購入ください。・動作確認読み込み確認済＊注意事項＊動作品ですが細かい事が気になる方や完璧を求める方は購入をお控え下さい。写真が全てですので不明な点はご質問ください。Nintendo任天堂New3DS
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