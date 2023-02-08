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ニンテンドー Nintendo 3DSLL 本体
商品番号 F92263130412
商品名

ニンテンドー Nintendo 3DSLL 本体
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドーNintendo3DSLL本体【色】ホワイト【状態】・擦れ傷が若干有り・上液晶に若干の汚れ有り・タッチペン付属していますが、経年劣化により黄ばみ有り大きい傷等はございませんが、使用感はありますので写真にてご判断頂けましたら幸いです。・基本動作確認済み・アルコールクリーニング済・本体初期化にて発送いたします。★中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。
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