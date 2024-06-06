Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー

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商品詳細
新品で購入後、数回使用し自宅保管しておりました。本体カバーや保護シートを付けて使用していましたのでほぼ新品同様に綺麗な状態です。一部写真8枚目、目立ちませんが本体の裏側に小さな傷があります。ご理解いただける方、よろしくお願いします。付属のタッチペンと充電器はありますが、購入時の箱はありません。本体起動とタッチ動作の確認後、初期化済みです。充電もできること確認しております。「Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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