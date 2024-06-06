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ポケカ　レイジングサーフ　BOX
商品番号 A47414287495
商品名

ポケカ　レイジングサーフ　BOX
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードスカーレット＆バイオレット強化拡張パックレイジングサーフBOXポケモンセンターオンラインにて購入しました。新品未開封シュリンク付きです購入時コメントお願いします。#ポケカ#ポケモンカード#レイジングサーフボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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