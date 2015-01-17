洋書 ウィリアム・ホガース 版画 画集

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商品詳細
●購入前にプロフィールをお読みください。ロココ朝時代のイギリスの画家ウィリアム・ホガースによる版画を150点以上収録しています。非常に細密なデザインで、人物の表情や背景の装飾まで細かく描かれています。迫力・見応えのある一冊。鑑賞には勿論、彫刻やデザインの参考にもなるかと思います。30cm×22cmソフトカバー175ページカバーや小口にヤケ、スレ、傷、汚れ、シミ、右上角に折れ等の痛みがあるので、「傷や汚れあり」としています。中の図版に大きく目立つ汚れや傷はありませんが、神経質な方や美品をお求めの方は購入をお控えください。ビンテージアンティークビクトリアンVictorianヴィクトリアンモチーフパターン装飾オーナメントイラスト集画集銅版画木版画彫刻ルネッサンス古代ローマデザイン集レタリングカリグラフィーフラクトゥールアルファベット建築ゴシックオーナメント装飾
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