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【美品】ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
商品番号 A86606907277
商品名

【美品】ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨(＾∀＾)おまとめ買い大歓迎✨「ニンテンドー3DSLLミント×ホワイト」✨人気色✨希少✨任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS【商品説明】•本体表面、目立つキズなく綺麗。　ただし、ヒンジ部分に僅かなひび割れがありま　すが破損なく機構として問題ございません。　（7枚目写真）•画面キズ殆どなし。•画面ヤケなし。•塗装剥げなし。•起動、ゲームプレイ等、一連の動作確認OK•初期化済み〈セット内容〉•本体•タッチペン（⚠️純正ではない）⚠️SDカード等、上記以外の物は付属しておりません。ご注意ください。ネコポスで発送予定です。すり替え防止のため、返品はお断りしております。コメントお待ちしております。#ゲームボーイ#ゲームボーイカラー#ゲームボーイアドバンス#ニンテンドー#ニンテンドースイッチ#ニンテンドーds#ニンテンドー2ds#ニンテンドー3ds#vita#psvita#psp#PlayStation®Vita#プレイステーションヴィータ#PlayStation®Portable#プレイステーションポータブル
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ニュースリリース : 2013年3月12日
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