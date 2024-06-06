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アニメ『ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～』第1弾PV



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任天堂switch専用ソフトライザのアトリエの出品です。こちらはPREMIUMBOXですが、各種ダウンロードコードは同梱しておりません。またB2タペストリーは開封済ですが、特に汚れ等はございません。その他クリアファイルや布ポスター、アクリルキーホルダー等は未開封です。