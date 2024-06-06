【美品・即日発送】Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック　充電器付き

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商品詳細
【10%割引致しました！発送は10/1になります】NintendoNew3DSLLメタリックブラックです。一連の動作を確認しましたが問題無くお使い頂けます。小傷はありますが他は綺麗な状態だと思います。(写真5)【セット品】●New3DSLL本体 (メタリックブラック)※本体初期化済※動作確認済※タッチペン有り※保護シート無し※3D確認済※動作ボタン動作良好※発色問題無し※タッチパネル良好※ソフト読み込み問題無し※メーカー生産終了●SDHCメモリーカード４GB(本体内蔵 初期化済)●純正充電器(正規品)●以前買った別のDSiに付いていた専用タッチペン(新品未使用)(正規品)●ARカード 6枚●「ディズニーマジックキャッスルマイ・ハッピー・ライフ2」ソフトバンダイナムコエンターテインメント定価:5690円●おまけ(写真参照)①データカードダス ディズニーマジックキャッスル キラキラシャイニー★スターキー当時のチラシとカードもおまけでお付けします♪②100円ショップのピンクタッチペン③ゲームソフト入れ④黒クッションケース上記のセットになります※箱無し、保証書無し、説明書無しですが、説明書はネットでダウンロード出来ます。※メルカリ便 送料込みクッション材など丁寧に梱包させて頂きます。ゲーム機本体種類:new3DSLLポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ任天堂ニンテンドーNINTENDO3DSLL3ds3dsllnew3DSllニュー3ディーエスディズニーDisneyマジックキャッスルデータカードダスキラキラシャイニースター鍵カギキーkeyバンダイBANDAI「Newニンテンドー3DSLLメタリックブラック」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/providence220994.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly643184.html
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1160Newニンテンドー3DS LL メタリックブラック
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