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滝沢歌舞伎2016 初回盤 DVD（C7134）
商品番号 U27375699880
商品名

滝沢歌舞伎2016 初回盤 DVD（C7134）
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 9,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

滝沢歌舞伎2016初回生産限定DVD。シュリンク（外袋）付きです。今では見られない滝沢秀明さんの魅力が詰まっています。【真贋について】正規品にしか刻印されていない「45＋英数字」がディスク裏面にしっかりと刻印されております。写真5にてご確認くださいませ。【状態】新品未使用開封済みの未再生品です。自宅保管中や初期からのケースの多少の小傷などはご了承下さい。神経質な方はご遠慮下さいませ。※即購入OKです。
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