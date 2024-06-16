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- 【真作】青嵐/和尚放鳥図/掛軸☆宝船☆AB-443
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商品詳細
【真作】【参考】青嵐【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は多少の糊シミ、浅い巻シワあります。表装は概ね良好です。 桐合せ箱付 軸丈縦195㎝ × 幅49cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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