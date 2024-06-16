CASIO 光ナビゲーション付キーボード

子供が先日まで使用していました。ピアノを購入した為出品します。動作確認済みですが、素人の為全ての機能を試せていません。鍵盤にシールの跡があります。譜面台に汚れがあります。外箱はそのままお送りします。未使用のマイクをおつけします。1度も使用していない為、使えるかは分かりかねます。こちらは川崎市川崎区に引き取りに来られる方限定とさせていただきます。CASIOLK-205カシオ計算機定価：¥38000#カシオ計算機#CASIOLK_205アクセサリー···電源アダプター



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