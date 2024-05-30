沖縄島唄の伝説～海・恋・戦～嘉手苅林昌全集 (Rinsyo Kategaru)

ThissingeristheLegendofOkinawantraditionalsongs.Tooraretogainthisalbum.１９９９年に亡くなった島唄の神様、嘉手苅林昌による８８曲の全集（２０００年発売）で現在絶版です。８枚ＣＤ。解説集有。全ＣＤ動作確認済。１枚「嘉手苅林昌Ⅲ」の再生面に軽い傷有（写真ディスクロゴ左下あたり）。解説集は状態良。ＣＤケースは経年により色あせ有(写真参照)。煙草とペット環境無。中古品とご了承の上ご購入下さいませ。神経質な方の購入はご遠慮下さいませ。沖縄民謡島唄民謡三線



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