講談社学術文庫　日本の歴史　26巻セット

00日本とは何か01縄文の生活誌02王権誕生03大王から天皇へ04平城京と木簡の世紀05律令国家の転換と日本06道長と宮廷社会07武士の成長と院政08古代天皇制を考える09頼朝の天下草創10蒙古襲来と徳政令11太平記の時代12室町人の精神13一揆と戦国大名14周縁から見た中世日本15織豊政権と江戸幕府16天下泰平17成熟する江戸18開国と幕末変革19文明としての江戸システム20維新の構想と展開21明治人の力量22政党政治と天皇23帝国の昭和24戦後と高度成長の終焉25日本はどこへ行くのか定価1200円＋税×26冊のセットです。定価の約半額で大変お買い得です！中は書き込み等もなく綺麗な状態ですが長期自宅保管していました。カバー1部切り取られています。写真でご確認ください。らくらくメルカリ便で発送予定です。※こちらの商品はバラ売り不可です。※80サイズのダンボールで発送します。まとめ買いOKです！お気軽にご相談ください#有馬学#伊藤之雄#河野康子#グラック#姜尚中#モーリス＝スズキ#岩﨑奈緒子#比屋根照夫#フジタニ#ハルトゥーニアン#日本の歴史#講談社学術文庫#日本史#戦後#政党政治#吉田伸之#鬼頭宏#横田冬彦#井上勝生#講談社学術文庫#日本の歴史#日本史#江戸幕府#江戸##桜井英治#池上裕子#久留島典子#大石直正#高良倉吉#高橋公明#日本の歴史#講談社学術文庫#シリーズ#江戸幕府#戦国時代#室町##一揆#新田一郎#筧雅博#山本幸司#大津透#大隈清陽#関和彦#熊田亮介#米谷匡史#丸山裕美子#日本の歴史#古代#鎌倉幕府#中世#渡辺晃宏#坂上康俊#大津透#下向井龍彦#日本の歴史#歴史#人文#講談社学術文庫#網野善彦#岡村道雄#寺沢薫#熊谷公男#日本の歴史



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