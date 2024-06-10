bish PiZZA THE BEST 初回限定版フルコンプver

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商品詳細
2023.6.28発売のBiSHベストアルバム【PiZZATHEBEST】の初回限定版フルコンプverです。CD9枚Blu-ray3枚フォトブック中身確認のため一度開封したのみです。ただ、その際に箱の背面に差し込まれていた同梱内容が書かれている紙が破損してしまいまして、付けておりません。ただ、開封したらその紙は不要なものなので気にならないかと思います。
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