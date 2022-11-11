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SIRUP DVD ROLL \u0026 BOUNCE LIVE AT BUDOKAN
商品番号 T60573021313
商品名

SIRUP DVD ROLL \u0026 BOUNCE LIVE AT BUDOKAN
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式サイトでSOLDOUTのsirupDVDです。Blu-rayが見れなかったときのために買いましたが、欲しかった方にお譲りします。新品未開封です。公式サイトでは定価5500+送料600円。販売価格はメルカリ手数料と送料を含めた金額ですので、当方の利益はありません。どうか値下げはご容赦ください。—SIRUP初の単独武道館公演「Roll\u0026Bounce」のDVD発売決定！自身の1stEP「SIRUPEP」リリースから5周年を迎え、昨年11月11日に初の武道館公演に臨んだSIRUP。チームで積み重ねてきたものをフルで活かし、crew(ファン)と共に新たな時代の幕開けを果たした公演からはや一年。誰もが待ち望んでいた「あの時の感動、瞬間」をいつでも味わうことができます。特典としてSIRUP・井上惇志(showmore)・ShinSakiura３者による副音声を収録。「あの時の感動、瞬間」の裏側では何が起きていたのか。SIRUPやバンドメンバーが何を想っていたのか。また、ステージを正面から捉えた定点映像も収録。あの時とはまた別の視点で「Roll\u0026Bounce」を楽しむことができます。【特典】・副音声　SIRUP・井上惇志(showmore)・ShinSakiura３者による副音声を収録・全体の定点映像
http://narcologia.ru/goods/stage345597.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial885316.html
http://narcologia.ru/goods/injure42367.html
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