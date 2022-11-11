SIRUP DVD ROLL \u0026 BOUNCE LIVE AT BUDOKAN

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SIRUP -「Roll & Bounce」LIVE at BUDOKAN Teaser Movie SIRUP -「Roll & Bounce」LIVE at BUDOKAN Teaser Movie



SIRUP武道館公演「Roll & Bounce」よりライブ映像『BE THE GROOVE ... SIRUP武道館公演「Roll & Bounce」よりライブ映像『BE THE GROOVE ...



SIRUP初の武道館公演がBlu-ray / DVDで映像化 「Your Love」ライブ映像公開 SIRUP初の武道館公演がBlu-ray / DVDで映像化 「Your Love」ライブ映像公開



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Roll & Bounce」オフィシャルグッズ販売決定！ - SIRUP Official Site Roll & Bounce」オフィシャルグッズ販売決定！ - SIRUP Official Site



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SIRUP 5th Anniversary Special Live 「Roll & Bounce」 SIRUP 5th Anniversary Special Live 「Roll & Bounce」



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REPORT】SIRUP 『Roll & Bounce』 - Spincoaster (スピンコースター) REPORT】SIRUP 『Roll & Bounce』 - Spincoaster (スピンコースター)

公式サイトでSOLDOUTのsirupDVDです。Blu-rayが見れなかったときのために買いましたが、欲しかった方にお譲りします。新品未開封です。公式サイトでは定価5500+送料600円。販売価格はメルカリ手数料と送料を含めた金額ですので、当方の利益はありません。どうか値下げはご容赦ください。—SIRUP初の単独武道館公演「Roll\u0026Bounce」のDVD発売決定！自身の1stEP「SIRUPEP」リリースから5周年を迎え、昨年11月11日に初の武道館公演に臨んだSIRUP。チームで積み重ねてきたものをフルで活かし、crew(ファン)と共に新たな時代の幕開けを果たした公演からはや一年。誰もが待ち望んでいた「あの時の感動、瞬間」をいつでも味わうことができます。特典としてSIRUP・井上惇志(showmore)・ShinSakiura３者による副音声を収録。「あの時の感動、瞬間」の裏側では何が起きていたのか。SIRUPやバンドメンバーが何を想っていたのか。また、ステージを正面から捉えた定点映像も収録。あの時とはまた別の視点で「Roll\u0026Bounce」を楽しむことができます。【特典】・副音声 SIRUP・井上惇志(showmore)・ShinSakiura３者による副音声を収録・全体の定点映像