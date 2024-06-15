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「新品・インデックス付き」 yoasobi THE BOOK 2 完全生産限定盤
商品番号 R43439870782
商品名

「新品・インデックス付き」 yoasobi THE BOOK 2 完全生産限定盤
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,135 円
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商品詳細

★ご覧いただきましてありがとうございます★・YOASOBITHEBOOK2完全生産限定盤インデックス付きタワーレコード特典限定インデックス「怪物ver」付きです★新品★未開封品★未使用品★即購入OKです！発送は「宅急便コンパクト」で破損防止などしっかり梱包してお送りしますよろしくお願い致します#タワーレコード#タワレコ#YOASOBI#ikura#thebook#限定盤
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