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ROCK馬鹿と知的ヒッピーを元気にするDVD / 麗蘭
商品番号 T67989970797
商品名

ROCK馬鹿と知的ヒッピーを元気にするDVD / 麗蘭
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 4,900 円
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商品詳細

【新品未開封】※ケース裏面に少し傷あり日本ロックシーンにおけるスーパーギタリスト・仲井戸“CHABO”麗市と土屋“蘭丸”公平によるユニット・麗蘭が13年ぶりにリリースした2ndアルバムを記念して行った全国ツアーの模様をDVD化。商品番号:DDBZ-1007定価:￥4800
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