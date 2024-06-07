ROCK馬鹿と知的ヒッピーを元気にするDVD / 麗蘭

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商品詳細
【新品未開封】※ケース裏面に少し傷あり日本ロックシーンにおけるスーパーギタリスト・仲井戸“CHABO”麗市と土屋“蘭丸”公平によるユニット・麗蘭が13年ぶりにリリースした2ndアルバムを記念して行った全国ツアーの模様をDVD化。商品番号:DDBZ-1007定価:￥4800
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