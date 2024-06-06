Nintendo wiiU 本体　ソフト11本　周辺機器

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商品詳細
Nintendowiiuプレミアムセットその他内容wiiリモコン…4本wiiモーションプラス…2本ヌンチャク…2本有線コントローラー…1台赤外線センサーバー…1台ゲームソフト…11本・はじめてのwii・wiisports・wiisportsresort・wiiparty・wiifit・wiifitplus・ドラゴンボールZスパーキング!ネオ・ポケモンバトルレボリューション・マリオカートwii・大乱闘スマッシュブラザーズX・大乱闘スマッシュブラザーズforWiiU付属品欠品無し。wiiu本体初期化済み、全て動作確認済みです。あるもの全て清掃しております。すぐ遊べるセットになっています。あくまで中古品ですので、ご理解の上ご購入の程よろしくお願い致します。#wiiU#ウィーユー#プレミアムセット#32GB#黒#ブラック#送料無料#wiiuゲームパッド#Nintendo#ニンテンドー#任天堂
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