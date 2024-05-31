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ドリームキャスト版 風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参！
商品番号 I38396607001
商品名

ドリームキャスト版 風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参！
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品です。数十年前のゲームソフトなのでそれなりに擦れや傷があります。ディスク裏面にも小さな傷が複数ありますが、動作確認は出来ましたので遊べれば良い方向けになります。中古品の為、傷や汚れが理由での返品はお断りします。上記説明文をよく理解してからの購入をお願いします。
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