ドリームキャスト版 風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参！

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商品詳細
中古品です。数十年前のゲームソフトなのでそれなりに擦れや傷があります。ディスク裏面にも小さな傷が複数ありますが、動作確認は出来ましたので遊べれば良い方向けになります。中古品の為、傷や汚れが理由での返品はお断りします。上記説明文をよく理解してからの購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic160312.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose292640.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei506671.html
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