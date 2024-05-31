ドリームキャスト版 風来のシレン外伝 女剣士アスカ見参！

中古品です。数十年前のゲームソフトなのでそれなりに擦れや傷があります。ディスク裏面にも小さな傷が複数ありますが、動作確認は出来ましたので遊べれば良い方向けになります。中古品の為、傷や汚れが理由での返品はお断りします。上記説明文をよく理解してからの購入をお願いします。



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