初版本 2冊　椿と花水木　万次郎の生涯

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商品詳細
津本陽150年前ジョンマンと呼ばれた日本人がいた漂流中、アメリカ船に救出されたことで土佐の漁師ジョン万次郎の運命は大きく変わっていく一巻定価1500円上下巻2冊セットマーカーなく綺麗な状態です
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