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FERNANDES FGZ-420 キルテッド 杢目 ブルー
商品番号 A65391801430
商品名

FERNANDES FGZ-420 キルテッド 杢目 ブルー
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 27,491 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルータイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドフレットの減りやネック反りは酷くありませんが、ピックアップやコントロール部分のガリがあるので調整前提でお願いします！見た目は地中海のような青グラフィックフィニッシュで杢目がとても綺麗です。重量もストラトより軽く、ネックも細いので初心者や女性にも扱いやすいと思います。
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