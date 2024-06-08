FERNANDES FGZ-420 キルテッド 杢目 ブルー

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商品詳細
カラー···ブルータイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドフレットの減りやネック反りは酷くありませんが、ピックアップやコントロール部分のガリがあるので調整前提でお願いします！見た目は地中海のような青グラフィックフィニッシュで杢目がとても綺麗です。重量もストラトより軽く、ネックも細いので初心者や女性にも扱いやすいと思います。
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