WCS2023 準優勝 サーナイトex 構築済みデッキ 最安値❗️即購入可



【WCS2023横浜準優勝構築 】サーナイトexデッキ R-WSA01



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【内容】・サーナイトexデッキラルトス1枚ラルトス3枚クレセリア1枚ミュウ1枚かがやくゲッコウガ1枚ネオラントV1枚サーナイト2枚ザシアンV1枚サーナイトex2枚マナフィ1枚キルリア3枚キルリア1枚バトルVIPパス4枚ハイパーボール3枚ともだちてちょう1枚霧の水晶2枚ふつうのつりざお2枚ふしぎなあめ3枚レベルボール4枚ロストスイーパー1枚森の封印石1枚ナンジャモ3枚ボスの指令2枚博士の研究2枚崩れたスタジアム1枚ボウルタウン1枚基本超エネルギー10枚リバーサルエネルギー2枚合計60枚のカード写真の内容のものを構築済みデッキとして出品します。即購入可！バラ売り不可配送料はこちらで負担します。未使用品ですが多少の傷、汚れはご了承ください。⚠︎注意事項・トラブルを避けるためプレイ用です。・返金・返品等はできないことをご理解下さい。・配送方法:スリーブに入れた状態で厚紙補強、防水対策、気泡緩衝材を行い配送致します。