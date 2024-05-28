金城次郎 壺屋焼 魚文ぐい呑　① 酒呑　大ぶり酒呑　徳利　酒器 沖縄

壺屋焼の人間国宝、金城次郎氏作 魚文ぐい呑、①サイン有り、カケ傷無し、箱無し、口直径7.3cm高さ5.2cm１度人の手に渡った中古品という事をご理解の上、よろしくお願い致します。詳細は画像参考にして頂ければと思います。



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