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- 金城次郎 壺屋焼 魚文ぐい呑 ① 酒呑 大ぶり酒呑 徳利 酒器 沖縄
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商品詳細
壺屋焼の人間国宝、金城次郎氏作 魚文ぐい呑、①サイン有り、カケ傷無し、箱無し、口直径7.3cm高さ5.2cm１度人の手に渡った中古品という事をご理解の上、よろしくお願い致します。詳細は画像参考にして頂ければと思います。
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