浮世絵版画、太平記岩倉山落城図

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一雄斉國輝永禄元年信長が岩倉織田氏を攻めた人物は右より佐久間信盛、柴田勝家、岩倉織田家家老織田七郎左衛門、堀尾泰晴、堀尾吉晴慶応1年(1865)縦35.5cm×横74cm裏打ち、やぶれ、かすれ、小穴多い、退色、大きなあなとかすれは左から3分の1あたり150年以上前の品物です返品不可ですのでよくよく考えて購入して下さい