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茶道具　雅房造　賞月斎好　唐銅薄端　花器　共箱　N　5455A
商品番号 S75089256562
商品名

茶道具　雅房造　賞月斎好　唐銅薄端　花器　共箱　N　5455A
ブランド名 Svital
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約24cm　幅約29.7cm　口内径約10.5cm　重さ約3325g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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茶道具 雅房造 賞月斎好 唐銅薄端 花器 共箱 N 5455A - 金属工芸

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