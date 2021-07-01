先代朗童管六本半古典調子天地巻き

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商品詳細
先代朗童の篠笛六本調子古典半重巻きです。筒音から串中含む大甲5迄全ての音が無理なく出ますし、又評判通りの良い音色です。江戸囃子の練習に使用しましたが、使用しなくなった為出品しました。使用感はなく新品同様です。頭の数字(手書き)は「七」ですが、実際の律は六本半調子です。袋をつけます。最後の写真参照下さい。重量約45g唄口付近の外径19mm唄口サイズ13X10mm管頭~唄口迄70mm唄口~管尻迄370mm大変貴重な一品です。宜しくご検討下さい。
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朗童管六本半古典調子半重巻き - 和楽器
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