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先代朗童管六本半古典調子天地巻き
商品番号 V32758853877
商品名

先代朗童管六本半古典調子天地巻き
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

先代朗童の篠笛六本調子古典半重巻きです。筒音から串中含む大甲5迄全ての音が無理なく出ますし、又評判通りの良い音色です。江戸囃子の練習に使用しましたが、使用しなくなった為出品しました。使用感はなく新品同様です。頭の数字(手書き)は「七」ですが、実際の律は六本半調子です。袋をつけます。最後の写真参照下さい。重量約45g唄口付近の外径19mm唄口サイズ13X10mm管頭~唄口迄70mm唄口~管尻迄370mm大変貴重な一品です。宜しくご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/procurement663133.html
http://narcologia.ru/goods/reboot909736.html
http://narcologia.ru/goods/troupe268411.html

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