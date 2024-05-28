ホロライブウエハース3 フルコンプ　全51種

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ホロライブウエハース 第3弾 全51種フルコンプリートセットです今回海外勢もラインナップされているため全51種と多くかなりコンプ困難です5箱以上でも揃わない可能性ありますこちらは全種内袋未開封ホロライブウエハースは生産ラインによって袋の綴じ方が2種あります（「まっすぐに切込線」と「ギザギザ」）がこちらはすべて「まっすぐに切込線」（写真末尾8枚目）で統一しております美品かとは思いますがウエハースの粉が付着している場合があります写真に写っている透明の9枚収納リフィルに入れた状態でダンボール補強してお送りします外箱とパッケージ袋2種（上部にハサミ入っています）付き以下各1枚ずつ全51枚ときのそらロボ子さん星街すいせいさくらみこAZKi夜空メル白上フブキアキ・ローゼンタール夏色まつり赤井はあと湊あくあ紫咲シオン百鬼あやめ癒月ちょこ大空スバル白上フブキ大神ミオ猫又おかゆ戌神ころね兎田ぺこら不知火フレア白銀ノエル宝鐘マリン天音かなた角巻わため常闇トワ姫森ルーナ雪花ラミィ桃鈴ねね獅白ぼたん尾丸ポルカラプラス・ダークネス鷹嶺ルイ博衣こより沙花叉クロヱ風真いろはホロライブインドネシアアユンダ・リスAyundaRisuムーナ・ホシノヴァMoonaHoshinovaアイラニ・イオフィフティーンAiraniIofifteenクレイジー・オリーKureijiOllieアーニャ・メルフィッサAnyaMelfissaパヴォリア・レイネPavoliaReineホロライブEnglish森カリオペMoriCalliope小鳥遊キアラTakanashiKiara一伊那尓栖（にのまえいなにす）NinomaeIna'nisがうる・ぐらGawrGuraワトソン・アメリアWatsonAmeliaアイリスIRySセレス・ファウナCeresFaunaオーロ・クロニーOuroKronii七詩ムメイNanashiMumeiハコス・ベールズHakosBaelz#ホロライブ#ホロライブウエハース#ホロライブウエハース3コンプセットフルセットフルコン