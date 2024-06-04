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ccp ミドルサイズシリーズ　ヘドラ　スーツカラーブルー
商品番号 E20785098118
商品名

ccp ミドルサイズシリーズ　ヘドラ　スーツカラーブルー
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■メーカーCCP■内容　ヘドラ　ミドルサイズシリーズ　スーツカラー　ブルー■サイズ　全高13センチ■状態　新品未開封キャラクター...スケール...ノンスケールフィギュア種類...完成品フィギュアゴジラ　コング　モンスターアーツ　モスラ　キングギドラ　メカゴジラ　マルサン　ソフビ　フィギュア　キン肉マン　GODZILLA　シンウルトラマン　新仮面ライダー
http://narcologia.ru/goods/evaporation843824.html
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