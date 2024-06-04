ccp ミドルサイズシリーズ　ヘドラ　スーツカラーブルー

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商品詳細
■メーカーCCP■内容 ヘドラ ミドルサイズシリーズ スーツカラー ブルー■サイズ 全高13センチ■状態 新品未開封キャラクター...スケール...ノンスケールフィギュア種類...完成品フィギュアゴジラ コング モンスターアーツ モスラ キングギドラ メカゴジラ マルサン ソフビ フィギュア キン肉マン GODZILLA シンウルトラマン 新仮面ライダー
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