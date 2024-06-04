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【早い者勝ち】テクニクス　SH-EX2000 DJミキサー　ブラック
商品番号 V46068636855
商品名

【早い者勝ち】テクニクス　SH-EX2000 DJミキサー　ブラック
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末値下げ中9500→8800円安心の匿名配送です。DJ機材は基本的には高いし、安い機材ではなんなしっくりこない感があるので本品は入門編、セカンドミキサー、としては大変良いと思います。ポータブルプレイヤーを繋ぐコードも入れときます。【詳細】通電、軽い動作確認程度。音出しの確認しました。AのHIGHLOW-24dBにガリmasterのMINの0にガリ確認してます。イベントでプレイしない限り問題なく使える範囲だと思います。※現状品の為、全ての動作を保証するものではありません。フェーダーのツマミを変えてます。純正は２つのみ。写真②細かな傷はあります。お渡しは本体と写真⑦になります。中古品なので「中古品でも全然かまいませーん3Nで〜す」って方にオススメです。↓↓よろしければ他にも出品していますのでこちらも併せてご覧ください↓↓ターンテーブルもあります。#81volume中古美品一覧
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