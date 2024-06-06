1970年代 スヌーピー 宇宙飛行士 人形ドール置物 アストロノーツ NASA

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■ 商品説明 ■ 【年代】 ・1970年代 【特長＆セールスポイント】 ・アメリカにて購入した ビンテージ1970年代スヌーピー宇宙飛行士人形です。 ・お部屋やお店のインテリア、ディスプレイ、 コレクション等にもいかかでしょうか。 ・珍しい一期一会なコレクターアイテムですので お好きな方は是非この機会をお見逃しなく！！ ※付属品は写真の物で全てになります。 ■実寸サイズ■ 写真をご参考下さい。 横：約6cm 縦：約13cm ※多少の誤差は御了承願います。 ■ 状態 ■ この手の物としては、良い状態だと思います。 ※状態の良し悪しには個人差がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。