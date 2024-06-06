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1970年代 スヌーピー 宇宙飛行士 人形ドール置物 アストロノーツ NASA
商品番号 N90130001818
商品名

1970年代 スヌーピー 宇宙飛行士 人形ドール置物 アストロノーツ NASA
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■　商品説明　■　【年代】　　・1970年代　　　【特長＆セールスポイント】　　・アメリカにて購入した　　　ビンテージ1970年代スヌーピー宇宙飛行士人形です。　　・お部屋やお店のインテリア、ディスプレイ、　　　コレクション等にもいかかでしょうか。　　・珍しい一期一会なコレクターアイテムですので　　　お好きな方は是非この機会をお見逃しなく！！　　　　※付属品は写真の物で全てになります。　　　　■実寸サイズ■　　　写真をご参考下さい。　　横：約6cm　縦：約13cm　　　※多少の誤差は御了承願います。　　■　　状態　　■　　この手の物としては、良い状態だと思います。　　　　※状態の良し悪しには個人差がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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