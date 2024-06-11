大きさ 60cm×42cm×4cm実際に盆栽鉢と使用していた中古品ですので、汚れ、キズ等ありますが、欠け、割れ無し。本格的な盆栽鉢で大変風格のある鉢ですので、高価な盆栽にも負けない逸品。写真で判断して、価値のわかる方の購入をよろしくお願いします。



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