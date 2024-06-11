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KAWS ×MOCAD シルクスクリーン 額装済　村上隆　BANKSY kyne
商品番号 B97797210890
商品名

KAWS ×MOCAD シルクスクリーン 額装済　村上隆　BANKSY kyne
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 149,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆アーティスト◆KAWS（カウズ）◆作品名◆Untitled◆サイン◆直筆サインあり◆SIZE◆50.0x45cm（額）25.4x20.3cm（シート）◆技法◆シルクスクリーン◆商品説明◆KAWS×MOCAD（デトロイト現代美術館）《無題，AloneAgainより》額装済みですのですぐに飾って頂けます。証明書付きです。100%本物を保証します！！海外では120万位で取引される作品です。種類···シルクスクリーン
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