三味線 和楽器 バチ 撥 象牙風 象牙色 天然素材 高級品 約109g

三味線バチ撥天然素材高級品全長193ミリ開き104ミリ才尻24x24ミリ重さ約109g素人採寸の為誤差はご了承下さい。カバーにネーム記入あり通常の使用感があります、写真は全て現状渡しとなります、よく確認してからご入札ください。【注意事項】素人目線によるチェックの為、見落としがあるかもしれませんので何卒ご了承下さい。素人梱包です。箱や段ボール緩衝材などは再利用（リサイクル）品を使用しています。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方、完璧な物をお探しの方は、ご購入をご遠慮ください。商品画像は、実際の商品と色・質感等が若干異なる場合があります。



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