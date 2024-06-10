額装絵画 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館制作 リトグラフ ①

額装絵画ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館制作リトグラフVictoriaandAlbertMuseum\u2028画面サイズ：30cm×45cm\u2028額サイズ：53cm×65cm\u2028技法：リトグラフ\u2028エディション：195部\u2028証明書：博物館による証明書コンディション：作品の状態は良好です。\u2028経年による裏面紙浮き、 額にスレ、微細なカケが あります。\u2028ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（VictoriaandAlbertMuseum）は、現代美術や各国の古美術、工芸、デザインなど多岐にわたる400万点の膨大なコレクションを中心にしたイギリスの国立博物館。本館は首都ロンドンのケンジントンにある。ヴィクトリア女王（1819年-1901年）と夫アルバート公（1819年-1861年）が基礎を築いた。略称「V\u0026A」。美術品の性質をご理解の上購入をお願いします。他にも2点、計3点出品しております。どうぞご覧ください。デジカメ使用画像のため、色が異なる事がございますがご了承ください。また中古品のため、細かな点を気にされる方などは購入をお控えください。できる限り破損がなく最小サイズの梱包になるよう心がけております。黄袋、外箱は無く、本体・額縁のみです。迅速なコメント対応が出来ない場合がありますので、購入前のコメントは必要ございません。先にお取引き頂いた方を優先させておりますので、どうぞご了承下さい。美術美術館印象派ドガゴッホルノアールモネユトリロピカソエッチングリトグラフ581-#美術#美術館#印象派#ドガ#ゴッホ#ルノアール#モネ#ユトリロ#ピカソ#エッチング#リトグラフ#ダ・ヴィンチ#フェルメール#モネ#ルノワール#ドガ#ピサロ#シスレー#ルソー#スーラ#ゴッホ#ゴーギャン#セザンヌ#ロートレック#クリムト#ルドン#ボナール#モディリアーニ#ユトリロ



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