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Vox mini3 ギターアンプ　電源アダプター付属してます。
商品番号 H33600491421
商品名

Vox mini3 ギターアンプ　電源アダプター付属してます。
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Voxmini3ギターアンプ　電源アダプター付属してます。動作確認済みです。数年前購入して、保管しておりました。小傷はありますが全体的にはきれいだと思います。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture336841.html
http://narcologia.ru/goods/browse86691.html
http://narcologia.ru/goods/waveform74917.html

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