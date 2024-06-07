Vox mini3 ギターアンプ　電源アダプター付属してます。

Voxmini3ギターアンプ 電源アダプター付属してます。動作確認済みです。数年前購入して、保管しておりました。小傷はありますが全体的にはきれいだと思います。よろしくお願い致します。



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使用レビュー】VOX MINI3 - DreadRock.org



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