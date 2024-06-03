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神戸ワールド記念ホールで購入しコンサートで1度使用しました。(現地にて購入、電池付き)公式です。美品ではございますが、使用済みご了承いただける方にお譲りします。箱に多少破れ、シール剥がし後ありです。即購入可です。プチプチにて梱包した上で発送させていただきます。IVETHEPROMQUEENS正規品 アイブ ペンライト公式ペンライトIVE(アイヴ)公式ペンライトOfficialLight