ＲＯＬＬＩＮＧ ＳＴＯＮＥＳ／Ｓｔｉｃｋｙ Ｆｉｎｇｅｒｓ』ＬＰ購入特典ポスター

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１９7１年０４月２３日発売『ＲＯＬＬＩＮＧＳＴＯＮＥＳ ／ＳｔｉｃｋｙＦｉｎｇｅｒｓ （スティッキー・フィンガーズ』 ＬＰ購入時特典ポスター×1枚 (サイズ：約５９cm×約８９cm)＊四角にそれぞれピンホールがあり、 ダメージの大きなキズや破れも数カ所 あります。＊当該品は販促物（ポスター）のみの 販売になります。ご注意いただけま すよう宜しくお願い致します。＊永年（約５０年近く）自宅で大切に 保管していた品物です。発売当時 壁にピンを使って飾っていた古い ポスターです。 コンディションは写真をご参照くだ さい。（画像の色合いに関しては、 モニターの設定等により、実物と異 なる場合があります。）＊ポスターは丸めた状態で保管してい ましたので、巻き癖が付いています。 また、軽度の折れ・破れやキズ・汚 れ及びテープ跡等が生じています。 コンディション対象は、あくまでも ポスター表面側です。裏面側（両面 ポスターを除く）には汚れや変色、 文字の記入や輪ゴム跡等がある場合 があります。 その他、気付かないところに 経年変化によるダメージがあるかも しれません。 ご了承＆ご理解いただける方の ご購入をお待ちしております。＊完品をお望みの方はご購入をご遠慮 いただけますようお願い致します。＊配送方法はポスターを丸めビニール 袋に入れ専用箱で発送致します。＊ご質問は「コメント」でお問い合わ せいただきますようお願い致します。＊「コメント」無しでの即ご購入は 大歓迎です。＊「取置きのご依頼」や 「値下げのご要望」等への対応は いたしかねますのでご了承＆ご理解 いただけますよう・・・ 宜しくお願い致します。＊いかなる場合でも返品は承りません のでご了承いただけますようお願い 致します。#ＲＯＬＬＩＮＧ·ＳＴＯＮＥＳ#ザ・ローリング・ストーンズ#Ｓｔｉｃｋｙ·Ｆｉｎｇｅｒｓ#スティッキー・フィンガーズ#ＬＰ購入特典ポスター#ローリング・ストーンズ#ミック・ジャガー#キース・リチャーズ#ブライアン・ジョーンズ#ビル・ワイマン#チャーリー・ワッツ#ミック・テイラー#ロン・ウッド#TheRollingStones