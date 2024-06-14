（853）★有田焼★大四郎窯★紅安南写茶碗★破摩オマケ付き★

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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★有田焼清流庵(故)大四郎作紅安南写茶碗です。★1つずつ手造りされたお茶碗です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★共箱入りです。★茶道具としてまた飯碗や小どんぶりにもお使い頂けます。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#飯碗#有田焼#唐津焼#茶器#茶道#床の間#茶室#工芸品#飯碗#骨董#器#抹茶茶碗#抹茶#古美術#美術品#茶碗#茶入#棗#表千家#裏千家#秋草 #夏草#四季 #大四郎窯 #木箱 #共箱種類...茶道具種類...茶道具