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（853）★有田焼★大四郎窯★紅安南写茶碗★破摩オマケ付き★
商品番号 K72816372764
商品名

（853）★有田焼★大四郎窯★紅安南写茶碗★破摩オマケ付き★
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★有田焼清流庵(故)大四郎作紅安南写茶碗です。★1つずつ手造りされたお茶碗です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★共箱入りです。★茶道具としてまた飯碗や小どんぶりにもお使い頂けます。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#飯碗#有田焼#唐津焼#茶器#茶道#床の間#茶室#工芸品#飯碗#骨董#器#抹茶茶碗#抹茶#古美術#美術品#茶碗#茶入#棗#表千家#裏千家#秋草　#夏草#四季　#大四郎窯　#木箱　#共箱種類...茶道具種類...茶道具
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