木製譜面台（ダークマホガニー色）モデル：VN1-45A-S-RS

機能性バツグンのクラフトミヤの高さ可変式の木製譜面台です。譜面板の形状はヴァイオリンの形をイメージして製作しました。写真の譜面台は現品限りで、フルートなどの小楽器等が置ける水平台や小物棚が付いております。金属をなるべく使わない設計で、軽量化を図っております。(写真のフルート、ケース、チューニングメーター等は付属しません）＜主な仕様と追加オプション＞・ワイド幅：45cm（Ｃ管フルートケースが水平台奥に置けます）・水平台：標準サイズ（奥行25cm） フルート２本、Ｃ管フルートケースが置けます。・譜面板（くり抜き形状：VN1) ・角度(45～75度）この角度範囲で無段階に変更できます。・脚部（RS仕様）：譜面高さ：95～113cm(3cm間隔3段階)やや低めの可変領域です。・特注色：ダークマホガニー・木製フック付き：フルートケースカバー、手上げバックなど重さ２ｋｇまで掛けられます。その他、追加オプション等の詳しい説明は、「木工房クラフトミヤ」のＨＰをご覧ください。＜更なる値引き＞発送はゆうパック限定で170サイズの送料(2.4～3千円前後)となりますが無料とします。（千葉県市原市まで取りに来られる方、さらに値引きしますのでご相談ください。）＜受注製作＞クラフトミヤの譜面台の特徴を活かし、お客様のご希望の仕様に合わせた受注製作を行っております。「木工房クラフトミヤ」のＨＰよりご連絡下さい。



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