掛軸　蘆舟　南無阿弥陀仏　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 蘆舟 南無阿弥陀仏 掛け軸肉筆（紙本 手描き）【状態】骨董品 シワ オレ シミ あります。表具部分上部テープで修理されています（画像あり）（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて２００ｃｍ×よこ６８ｃｍ181002 M A29 掛軸 蘆舟 南無阿弥陀仏にこるんのふりま
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