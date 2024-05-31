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掛軸　蘆舟　南無阿弥陀仏　掛け軸　骨董品
商品番号 S68768151542
商品名

掛軸　蘆舟　南無阿弥陀仏　掛け軸　骨董品
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　蘆舟　南無阿弥陀仏　掛け軸肉筆（紙本　手描き）【状態】骨董品　シワ　オレ　シミ　あります。表具部分上部テープで修理されています（画像あり）（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて２００ｃｍ×よこ６８ｃｍ181002　M　A29　掛軸　蘆舟　南無阿弥陀仏にこるんのふりま
http://narcologia.ru/goods/recuperation164121.html
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