スター・ウォーズ　エピソード１　ミニ・フィギュア with ナブー・ファイター

即購入OK即日発送遅くとも次の日には発送します他のサイトにも出品してますので売れたら削除しますスター・ウォーズ エピソード１ ミニ・フィギュアwithナブー・ファイター ギフトパック未開封品なので希少品になります新品 未開封品で当時物になりますので多少の痛みはあります。◉STARWARSEP1スターウォーズ エピソード1NABOOFIGHTERwithMINIFIGURESGIFTSETナブーファイターwithミニフィギュアギフトセットN-1スターファイターとミニフィギュア8体のセットです。発売より年月が経過した商品です。フィギュアやパッケージに経年変化やブリスターに色焼けがある場合がございます。未開封・未使用品に関しては自宅保管品ですので、店舗販売の新品やデッドストックの商品とは異なる事をご理解ご了承のうえで購入をお願い致します。



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