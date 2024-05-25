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ドラムキックペダル
商品番号 H56714313264
商品名

ドラムキックペダル
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

島村楽器で買った電子ドラムセットについていたキックペダルです。#Roland#ローランド#電子ドラム#キックペダル#バスペダル#島村楽器
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