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ケツメイシ | エイベックス・ポータル - avex portal ケツメイシ | エイベックス・ポータル - avex portal



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10月3日（土）初お披露目!ケツメイシさんが新主題歌に“ケツ定 ... 10月3日（土）初お披露目!ケツメイシさんが新主題歌に“ケツ定 ...



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ドキッ!!オヤジだらけの歌合戦目指せ金メダル2008ポロリもあるよ⁉品物が届いた時の段ボールがあります専用の木箱に入っていますケツメイシの写真集のサイズ約25×25cmです画像9枚目10枚目でご確認下さい木箱の開閉は上へのスライドです木箱の取り扱いについての注意書きもあります購入時から年数は経っていますが、大事に保管していましたので綺麗な状態だと思います気に入って頂けたら、よろしくお願い致しますケツメイシコンサート写真集フィギュア限定品